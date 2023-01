"To jest coś, co rozbraja serce" – mówi Magda Linette

Poznanianka w ostatnim czasie bardzo zyskała na popularności. Na początku roku bardzo udanie wypadła w drużynowych rozgrywkach United Cup, a w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym Australian Open dotarła do półfinału, czyli dalej niż Iga Świątek . Walkę o finał przegrała z późniejszą triumfatorką Aryną Sabalenką . Linette jest już 22 zawodniczką na świecie. Nigdy nie była tak wysoko.

"Mam swoją listę ulubionych ras"

- Gdzie zamieszkam po zakończeniu kariery, to dopiero jest zagadka, ale na pewno nie w Australii. Za daleko od rodziny - powiedziała podczas spotkania z mediami.

- Na pewne tam, gdzie zamieszkam, będę chciała mieć psy i na pewno nie jednego. Mam swoją listę swoich ulubionych ras, które kocham i uwielbiam. Ta lista się zmienia. Z drugiej strony wolałabym adoptować psa. Raz to już zrobiłam z mamą. Wiem, że jest tyle piesków, które potrzebują miłości i domu, ich widok to coś, co rozbraja serce. Mimo wszystko zdecyduję się na adopcję - powiedziała tenisistka.