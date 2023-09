To jemu rywalka Świątek zawdzięcza sukces. "Naprawdę mu wierzę"

62-letni Brad Gilbert, niegdyś znany amerykański tenisista, został latem trenerem Cori "Coco" Gauff. Szkoleniowiec pracuje z nastoletnią gwiazdą krótko, a mimo to zdążyła już ona wygrać US Open. To nie pierwszy taki przypadek w trenerskiej karierze Gilberta - kiedyś równie szybko poprowadził do życiowego sukcesu Andy'ego Roddicka, co ciekawe również w amerykańskiej odsłonie Wielkiego Szlema.