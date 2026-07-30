To działo się za kulisami sukcesu Chwalińskiej. "Nie byłabym już tenisistką"

Wielki sukces na kortach Rolanda Garrosa sprawił, że przed Wimbledonem oczy kibiców zwrócone były przede wszystkim na Maję Chwalińską. Niestety, tenisistka z Bielska-Białej przedwcześnie zakończyła rywalizację w Anglii, doznając kontuzji. W kolejnych tygodniach Chwalińska relacjonowała swój powrót do pełnej dyspozycji, a kibice już mogą szykować się na jej wielki powrót, do którego dojdzie w Toronto.

Najważniejsze z punktu widzenia Polki bez wątpienia jest fakt, że w trudnych chwilach zawsze mogła ona liczyć na swoich rodziców, którzy są dla niej największym wsparciem. Po powrocie z Paryża miała okazję powiedzieć na antenie "Dzień Dobry TVN", jak bardzo ich podejście jest dla niej przydatne. Gdyby nie to, najpewniej nie grałaby już zawodowo w tenisa.

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- Rodzice są zupełnie "nie tenisowymi" rodzicami. Myślę, że bez nich... Jeżeli miałabym klasycznych tenisowych rodziców, że tak powiem, to myślę, że nie byłabym już tenisistką. Wiem, że ja jestem zbyt wrażliwą osobą i nie dałabym rady z tym ciśnieniem. A jednak tutaj wiedziałam, że obojętnie czy wygram, czy przegram, w ogóle mogę nie grać w tenisa, a oni będą i będą mnie wspierać.

Co więcej, tata Mai Chwalińskiej dał jej jasno do zrozumienia, że jeśli tenis sprawia, że jest ona nieszczęśliwa, to może rzucić sport. Dla ojca tenisistki najważniejsze jest szczęście jego pociechy.

- Nawet, kiedy zrobiłam sobie przerwę od tenisa, to tata - pamiętam, jak powiedział "jeżeli cię to tak męczy, to po prostu nie graj. Masz być szczęśliwa, to jest dla mnie najważniejsze". Dziecko nie może usłyszeć czegoś lepszego. To jest poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym przez rodziców.

Nie da się ukryć, że jest to zupełnie inne podejście od tego, jakie mają rodzice największych gwiazd tenisa na świecie. Tego typu wsparcie działa jednak na Chwalińską o wiele lepiej, niż kolejne oczekiwania i wymagania ze strony rodziców.

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News





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