Aryna Sabalenka nie zagra w zbliżającym się wielkimi krokami turnieju WTA w Stuttgarcie. Taką wiadomość w czwartkowe popołudnie przekazali organizatorzy zawodów. Lakonicznie zasygnalizowali, że Białorusinka była zmuszona wycofać udział przez wzgląd na kontuzję. Więcej w tym temacie rozjaśnia komunikat wydany przez samą liderkę rankingu WTA. Wyjaśniła, że z urazem zaczęła zmagać się po sfinalizowanej końcem marca i wygranej przez nią samą rywalizacji w Miami.

Zobacz również: Katarzyna Pociecha

Sabalenka wycofuje się z WTA Stuttgart. Oto powód

"Z przykrością ogłaszam, że nie będę w stanie zagrać w tegorocznym Porsche Tennis Grand Prix. Zawsze uwielbiam wracać do Stuttgartu. Ta atmosfera, kibice i wsparcie, które tam odczuwam, są dla mnie wyjątkowe. I, oczywiście, mam nadzieję na następną szansę na walkę o Porsche. Niestety, po Miami dopadła mnie kontuzja. I choć próbowałam, by wyleczyć ją na czas, nie jestem gotowa, by rywalizować. Bardzo mi przykro, że muszę opuścić te niesamowite zawody. Życzę wszystkim świetnego tygodnia w Stuttgarcie i mam nadzieję zobaczyć się z wami raz jeszcze bardzo szybko" - czytamy w komunikacie, jaki Aryna Sabalenka zamieściła w mediach społecznościowych.

Na ostatnich pięć edycji turnieju Białorusinka brała udział w czterech - w 2021, 2022, 2023 i 2025 roku. Ani razu nie udało jej się wygrać. Musiała uznać wyższość kolejno Ashleigh Barty, dwukrotnie Igi Świątek oraz Jeleny Ostapenko.

Absencja Sabalenki oznacza szansę dla Magdaleny Fręch. To ona zajmie zwolnione przez pierwszą rakietę świata miejsce w turniejowej drabince.

Rozwiń

Aryna może w spokoju skupić się na powrocie do pełni zdrowia i sił. Jej przewaga w rankingu WTA nad resztą stawki jest bowiem ogromna. Nad drugą Jeleną Rybakiną wynosi 2917 punktów, a nad trzecią Coco Gauff aż 3747 "oczek".

W bieżącym sezonie Białorusinka brała udział w czterech turniejach: w Brisbane wygrała, w Australian Open doszła do finału, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną, a potem sięgnęła po prestiżowe Sunshine Double, czyli triumf w dwóch następujących po sobie zawodach w USA: Indian Wells i Miami Open.

Aryna Sabalenka po meczu z Laurą Siegemund: Publiczność dała mi tę energię. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport