To dlatego Sabalenka spotykała się z Łukaszenką. "Zrywasz umowę, albo ekstradycja do Rosji"

- Mówiłam to wielokrotnie - nie popieram wojny. Nie chcę, by my mój kraj był w nią zaangażowany. Czy popieram Aleksandra Łukaszenkę? Oh, to trudne pytanie... Nie popieram wojny, więc obecnie nie popieram Aleksandra Łukaszenki - mówiła w 2023 roku zapłakana Aryna Sabalenka. Białorusinka była już zmęczona tym, że media i kibice cały czas atakują ją z powodu zaangażowania Białorusi w agresję rosyjską na terenie Ukrainy.

W przeszłości drogi Aryny Sabalenki i Alaksandra Łukaszenki jednak dość mocno się przecięły. Stało się to wtedy, gdy Aryna Sabalenka była związana z pewnym rosyjskim agentem bardzo niekorzystnym dla siebie kontraktem.

Sabalenka związała się z nieuczciwym agentem. Reakcja Łukaszenki była stanowcza. "Rozwiązuj umowę albo ekstradycja do Rosji"

Według tej umowy ów rosyjski agent miał pokrywać wszelkie koszty utrzymania kariery Aryny Sabalenki, ale wszystkie ewentualne nagrody wywalczone na korcie przez tenisistkę trafiają do niego. Kiedy Białorusinka stała się tenisową gwiazdą i zaczęła zarabiać o wiele więcej pieniędzy za swoje wyniki, zaczęło być to dla niej bardzo niekorzystne.

O całej sprawie w 2023 roku poinformował białoruski dziennikarz, były komentator białoruskiej stacji telewizyjnej Belarus 5 Jarosław Pisarenko.

- Przed sezonem w 2018 roku Sabalenka podpisała kontrakt z pewnym rosyjskim agentem. Zgodnie z warunkami został jej sponsorem. Pokrywał wszystkie koszty, ale jej nagrody w całości trafiały właśnie do agenta. Sam kontrakt był długoterminowy, to znaczy nie miał obowiązywać rok czy dwa, ale znacznie dłużej - opowiadał.

W pewnym momencie Sabalenka powiedziała "dość" i udała się z prośbą o pomoc do Alaksandra Łukaszenki.

- Ten agent był naprawdę nieuczciwy i już wcześniej w Rosji wszczęto przeciwko niemu sprawę karną z paragrafu o "oszustwo". Dano mu więc do zrozumienia: albo zrywasz kontrakt z Sabalenką, albo dokonamy ekstradycji do Rosji - dodał Jarosław Pisarenko.

Kiedy Alaksandr Łukaszanka pomógł swojej rodaczce rozwiązać tak delikatny, ale też nieprzyjemny problem, ta miała u niego dług wdzięczności. Ta sytuacja rzuca nieco inne światło na ich późniejszą relację.

Aryna Sabalnka przyznała się publicznie do tego, że z Alaksandrem Łukaszenką spotykała się w przeszłości, ale tylko na meczach Pucharu Federacji. Poza tym - miało to miejsce wyłącznie przed wybuchem wojny na Ukrainie w 2022 roku.

Odkąd Aryna Sabalenka publicznie odcięła się od Łukaszenki i zapewniła, że nie popiera wojny, media i kibice dały jej o wiele więcej spokoju. Z czasem ten wątek przestał być poruszany i dziś Białorusinka może w spokoju prowadzić swoją karierę i skupić się na grze w tenisa.

Po tym, jak Alaksandr Łukaszenka zezwolił rosyjskim wojskom na atak na Ukrainę z terytorium Białorusi, na państwo ze stolicą w Mińsku spadł szereg sankcji. Niektóre z nich dotknęły takich sportowców jak Aryna Sabalenka WILLIAM WEST / AFP - IMAGO/Gavriil Grigorov/Imago Stock and People/East News AFP

Aryna Sabalenka i Alaksandr Łukaszenka Alexander KAZAKOV & TIMOTHY A.CLARY / AFP AFP

Aryna Sabalenka przechodzi przez niełatwy okres w swojej sportowej karierze (zdj. z tegorocznego Rolanda Garrosa) ALAIN JOCARD / AFP AFP