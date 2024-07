IO Paryż 2024. Zawody tenisowe bez Holgera Rune? Matka gracza przekazała niepokojące wieści

Dodała jednak, że ona i jej syn wciąż oczekują na kolejną opinię medyczną i to zapewne dopiero po niej zapadną ostateczne decyzje, czy jest sens, by Rune w ogóle wybierał się na paryskie korty. Dla kadry Danii to podwójnie istotne, bo mógłby on wziąć udział nie tylko w zmaganiach singlowych, ale i również w mikście - oprócz niego kraj Hansa Christiana Andersena będą reprezentować też Clara Tauson oraz Caroline Wozniacki.