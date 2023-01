Po zwycięstwach pań i porażkach panów, mecz miksta decydował o wyniku starcia Polski i Włoch w tzw. finale miasta w Brisbane i awansie do półfinału całego United Cup. Ciekawe było też to, że obie drużyny mogły znaleźć się w czołowej czwórce, bo oprócz zwycięzców trzech finałów miast, promowany był też jeden z trzech przegranych z najlepszym bilansem.

Genialna Iga Świątek zaprowadziła porządek na korcie

Ulewa nad Brisbane, rywale skarżyli się na wilgoć na korcie

Początek drugiego seta nie zapowiadał, że cokolwiek się w tym spotkaniu zmieni. Potężne serwisy Hurkacza demolowały włoską parę, ale po czwartej piłce rywale naszych gwiazd przeciwnicy zgłosili, że... na korcie jest mokro! Mimo że Pat Rafter Arena jest zadaszona, to jednak przez cały czas było słychać, jak potężna ulewa uderza w obiekt. Włosi zgłosili, że wilgoć gromadzi się na twardej nawierzchni kortu, co sprawia, że jest niebezpiecznie. Hurkacz i Świątek byli tym zaskoczeni, supervisor trochę również, mecz został na kilka minut przerwany. Nie wybiło to jednak naszego eksportowego duetu z rytmu - Hurkacz po wznowieniu trafił asem i biało-czerwoni objęli prowadzenie .

Iga Świątek - Martina Trevisan 6:2, 6:4.

Polska w półfinale United Cup. Kto rywalem naszych gwiazd?

Do przełamania w końcu jednak musiało dojść - i to się stało w szóstym gemie, przy serwisie Musettiego. Wtedy akurat kilka kapitalnych zagrań zaliczył "Hubi". Polska para poszła za ciosem i już kilka minut cieszyła się z wygranego 6-2 drugiego seta i całego spotkania. A także z awansu do półfinału, w którym powinni zmierzyć się w Sydney z USA. Tyle że to zależy jeszcze od wyniku meczu Chorwacja - Grecja, bo jeśli obie te drużyny wywalczą awans, kosztem Włochów, to nie będą mogły... zagrać ze sobą w półfinale.