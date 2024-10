Singlowa kariera Weroniki Falkowskiej z pewnością nie przebiega tak, jakby sobie tego życzyła sama zawodniczka. W ostatnim czasie 24-latka zanotowała spadek do szóstej setki rankingu WTA. A przecież jeszcze na początku stycznia ubiegłego roku była notowana na 240. miejscu, a trzy miesiące później potrafiła stoczyć równorzędną walkę z samą Jeleną Rybakiną podczas meczu w Pucharze Billie Jean King. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy weźmiemy pod uwagę deblowe osiągnięcia tenisistki pochodzącej z Warszawy. W tym roku wygrała m.in. turniej WTA 125 rozgrywany w stolicy Polski, grając w duecie z Martyną Kubką.

W tym tygodniu Weronika, podobnie jak kilka innych reprezentantek naszego kraju, rywalizuje w imprezie rangi ITF W35 w Faro. Najpierw Falkowska zanotowała kolejny rozczarowujący występ w singlu, przegrywając już w pierwszej rundzie z Malene Helgo 6:7(4), 3:6. Po tym meczu stało się jasne, że nie zobaczymy polskiego ćwierćfinału z Moniką Stankiewicz. Nasza utalentowana 17-latka dotarła do najlepszej "8" i spróbuje w piątek pomścić starszą koleżankę. Wracając do Weroniki, ta po kilku godzinach wróciła dzisiaj na kort, by rozegrać swój deblowy pojedynek w duecie z Stephanie Judith Visscher. Para rozstawiona z "2" nie zawiodła - nie dała najmniejszych szans zestawieniu grającemu z dziką kartą - Indira Lepage/Amalia Suciu.