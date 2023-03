To był niesamowity bój. Rywalowi Hurkacza po meczu pozostało tylko jedno

I zrobił to w oryginalny sposób. Napisał tylko jedno słowo, które oznacza "podanie dalej". Tylko że on nie odniósł się do czyjegoś wpisu, ale do swojego z 19 stycznia. Wtedy po pięciosetowym meczu z Murrayem, który trwał prawie sześć godzin i zakończył się nad ranem w Melbourne, napisał: "Ten cholerny sport".