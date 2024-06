Wydaje się, że mimo słów o coraz większych problemach zdrowotnych opinia publiczna nie do końca zdała sobie sprawę, że "Isia" nie miała wyboru. Podkreśliła to w podcaście Eurosportu, w którym rozmawiała z Piotrem Karpińskim.

Kiedy podjęłam tę decyzję, wiedziałam, że to najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Z każdym kolejnym miesiącem utwierdzałam się mimo to w przekonaniu, że to był możliwie najlepszy moment. Absolutnie tego nie żałuję. Nikt nie jest gotowy na zakończenie kariery i ta decyzja zawsze będzie przychodzić z trudnością. Ja miałam o tyle łatwiej, że mój organizm wysyłał mi sygnały o nadchodzącym końcu. Nawet gdybym chciała, nie byłabym w stanie.

Agnieszka Radwańska o Idze Świątek: "Ma siłę mentalną"

Opowiedziała także o dzieciństwie, oczywiście stojącym pod znakiem sportu. - Moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Tenis, gra w tenisa. Dla mnie i dla mojej siostry to było jak oddychanie. Tenis był u nas obecny od zawsze. My postawiliśmy wszystko na jedną kartę, więc takiego normalnego, prawdziwego dzieciństwa było tam tak naprawdę mało. Wszystko było podporządkowane pod tenis. Teraz to wszystko wspominam z uśmiechem, ale nam wielokrotnie nie było do śmiechu i to jest naprawdę ciężki kawałek chleba - zaznaczyła.