Novak Djoković teoretycznie twierdzi, że jego celem jest gra w tenisa aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, ale ta wizja wydaje się absolutnie nieprawdopodobna i trudno uwierzyć, że Serb sam tak myśli. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że ostatnim celem 38-latka jest zdobycie 25. tytułu rangi Wielkiego Szlema, aby zapisać się w historii.

Ten sezon ogólnie dla Serba udany nie jest, ale gdy przychodzi czas rywalizacji w Wielkich Szlemach, to Djoković udowadnia, że wciąż jest zdecydowanie lepszy od większości stawki, bo docierał do trzech półfinałów. Sam Novak ma jednak świadomość, że w tourze są dwaj zawodnicy, z którymi nie jest w stanie rywalizować na pełnym dystansie meczowym.

Mowa oczywiście o Carlosie Alcarazie i Janniku Sinnerze. - Gra w formacie best-of-5, szczególnie w tym roku, była dla mnie prawdziwą walką fizyczną. Im dłużej trwa turniej, tym gorsza jest moja kondycja. Dotarłem do półfinału każdego turnieju Wielkiego Szlema w tym roku. Muszę zagrać z Sinnerem albo Alcarazem. Ci goście są w dobrej formie, młodzi i silni. Czuję się, jakbym wchodził do meczu z w połowie pustym bakiem. To niemożliwe, żeby wygrać taki mecz - mówił Serb po odpadnięciu z Wimbledonu.