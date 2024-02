To będzie hit! Fani tenisa będą wniebowzięci, Roger Federer sam potwierdza

Początkowo chodziło o to, aby uchwycić ostatnie chwile mojej zawodowej kariery tenisowej, aby móc je później pokazać mojej rodzinie i przyjaciołom. Podczas mojej kariery miałem tendencję do unikania posiadania kamer wokół siebie i mojej rodziny, zwłaszcza w ważnych momentach, ale nie widziałem nic złego w kręceniu tego, ponieważ nigdy nie było to przeznaczone dla publiczności. Udało nam się jednak uchwycić tak wiele mocnych momentów, które przekształciły się w głęboko osobistą podróż. Cieszę się, że mogę współpracować z Prime Video ze względu na ich ogromny globalny zasięg i znaczącą obecność w branży filmowej. To gwarantuje, że historia moich ostatnich dni w tenisie będzie rezonować zarówno z entuzjastami tenisa, jak i szerszą publicznością na całym świecie

~ przekazał Roger Federer w oświadczeniu opublikowanym przez Amazon Prime.