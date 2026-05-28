Tie-break w meczu Osaki. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża za burtą Garrosa

Gdyby patrzeć na całokształt karier, liczbę wielkoszlemowych tytułów, dawne, a nawet obecną pozycję w rankingu, Osaka byłaby zdecydowaną faworytką w starciu z Donną Vekić. W tym wszystkim jest jednak element, który stawiał duży znak zapytania. Nawet wówczas, gdy Naomi znajdowała się na szczycie, w Paryżu po prostu grać nie umiała. Nigdy do dotąd na Stade Roland Garros nie doszła dalej niż do trzeciej rundy, to jednak wynik wstydliwy. Podobne problemy miała na trawie, ale skoro na "hardzie" czuła się jak ryba w wodzie, to i panowała w rankingu.

10 miesięcy temu jej przygotowaniem zaczął kierować Tomasz Wiktorowski, a to jednak mogło oznaczać pewien kierunek także w kontekście podejścia do tej nawierzchni. Z Igą Świątek cieszył się w stolicy Francji z tytułów, z bliska widział też, jak jego podopieczna staje na trzecim stopniu podium podczas igrzysk, tuż przed zakończeniem ich współpracy. O jedno miejsce wyżej znalazła się wtedy Donna Vekić, co już było sporą sensacją. Można bowiem po Chorwatce spodziewać się bardzo dobrej gry na szybkich nawierzchniach, ale nie na cegle. A ona wykorzystała swoją olimpijską szansę.

Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło. Donna nie jest już w TOP 20 rankingu, nie jest nawet pierwszą ani drugą rakietą w swoim kraju. Był nawet moment, że wypadła poza setkę, była zagrożona grą w kwalifikacjach w Paryżu. Dobre występy w Linzu (WTA 500, półfinał) i Stambule (WTA 125, finał) sprawiły, że ma jednak tu pewien spokój.

I wcale nie była bez szans w starciu z tenisistką, na którą - choćby z racji ubioru - patrzy cały świata. Gdy poprzednio grały na mączce, w 1/4 finału w Stuttgarcie siedem lat temu, Naomi wygrała tie-breaka w trzecim secie.

Roland Garros 2026. Naomi Osaka kontra Donna Vekić na Court Simonne Mathieu

Tak jak się można było spodziewać, stroną dominującą była czterokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów. Dominującą w tym sensie, że Osaka grała mocniej, chciała przejąć kontrolę w każdej akcji. A że często nie trafiała, to już inna sprawa. Vekić wywalczyła przełamanie, prowadziła 3:1. Gdy jednak podopieczna Wiktorowskiego podkręciła tempo, już był remis (4:4).

Aż tu nagle pojawiła się szansa na wygranie tego seta przez Chorwatkę - serwowała po niego przy stanie 5:4. Przy stanie 0-30 posłała asa, za chwilę nabrała Naomi głębokim serwisem z wysokim "kickiem". Niemniej to Osaka zdołała jednak wywalczyć break pointa, a za chwilę, pięknym bekhendem, wyrównała na 5:5.

Wkrótce role się odwróciły - teraz to wicemistrzyni olimpijska z tych kortów serwowała po tie-breaka. Przy stanie 15-0 Vekić popsuła prostego woleja, to był punkt zwrotny. Za chwilę przyszedł kolejny błąd, później podwójna wpadka serwisowa. I już podopieczna Wiktorowskiego uzyskała dwa setbole. Donna odpowiedziała potężnym forhendem w sam narożnik, w linię. A później obroniła drugą piłkę setową. I trzecią. Doprowadziła do tie-breaka.

W nim jednak Chorwatka myliła się na potęgę. As Japonki, za chwilę trzy wyrzucone piłki przez Donnę - i już Naomi miała 4-0. A później 6-0 przy zmianie stron. Vekić przeplatała w tym meczu gorsze momenty z bardzo dobrymi, a tu w ogóle nie zaistniała. Po 62 minutach gry podopieczna Wiktorowskiego miała w garści seta - wygrała 7:6 (1).

Japonka miała jeden problem - kilka razy w tym spotkaniu zdarzały się jej momenty, gdy gubiła koncentrację. I choć wciąż starała się dominować, to ona głównie przecież atakowała, traciła seriami punkty po swoich błędach. W drugiej partii miała już przewagę przełamania, by za chwilę ją stracić. Vekić pozostawała w grze niemal do końca. Nawet wtedy, gdy znów straciła podanie, na 4:5, po kilku fenomenalnych akcjach Japonki i ostatnim uderzeniu w boczną linię.

Chorwatka miała już ostatnią szansę, by zostać w grze o 1/16 finału. Trafiła w końcową linię na 30-30, za chwilę uzyskała break pointa, po autowym ataku Naomi.

To jednak do niej należało ostatnie słowo. Wygrała 7:6 (1), 6:4. W sobotę zagra z Ivą Jović. A jeśli pokona Amerykankę, to być w 1/8 finału dojdzie do jej czwartej potyczki z Aryną Sabalenką.

