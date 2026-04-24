Tie-break i dwie godziny walki ze Świątek. A teraz znów przyszło lanie od Polki

Yue Yuan nie była może tenisową gwiazdą pierwszego rzędu, ale potrafiła ogrywać znane zawodniczki: ma w dorobku jeden triumf nad rywalką z TOP rankingu (Qinwen Zheng w Indian Wells 2024), ale i kilka równie cennych: z Darią Kasatkiną, Martą Kostiuk, Dianą Sznajder, Elise Mertens czy Jekateriną Aleksandrową. Przez długie tygodnie była w najlepszej "50" rankingu, ale już poprzedni sezon miała znacznie gorszy.

Ten rok zaczęła na początku drugiej setki, ale mimo tego obrała inny kierunek niż reprezentantki Polski, które są też w tych okolicach. A mowa o Katarzynie Kawie, Mai Chwalińskiej i Lindzie Klimovicovej. Owszem, raz po raz zgłaszają się do turniejów głównego cyklu, ale stawiają raczej na imprezy WTA 125. A Yue Yuan wystąpiła w Kluż-Napoce, Austin, Indian Wells, Miami i Charleston. W Melbourne stoczyła świetny pojedynek z Igą Świątek - prowadziła nawet 5:3 w pierwszym secie, przegrała go po tie-breaku. A w drugim też walczyła.

Teraz jednak, zamiast grać w kwalifikacjach na Caja Magica, zdecydował się na występ na mączce w Oeiras. I w ćwierćfinale trafiła na Lindę Klimovicovą, która sezon zaczęła świetnym Australian Open, ale później wyraźnie spuściła z tonu. I choć może na mączce nie czuje się tak dobrze jak na szybszych nawierzchniach, to właśnie w Portugalii po raz pierwszy zameldowała się w najlepszej "8" turnieju w tym sezonie.

WTA Oeiras. Linda Klimovicova grała o półfinał z Yue Yuan

Chinka była w Oeiras rozstawiona z "2", miejsca zaraz za nią miała mieć w drabince Maja Chwalińska, ale po sukcesie w zeszłym tygodniu, zrobiła już sobie wolne. Klimovicova z kolei w rankingu WTA spadła o ponad 30 pozycji, teraz jest 160. Choć jej ambicje sięgają pierwszej setki. Ewentualny sukces w Portugalii mógłby dać jej awans w okolice 131. miejsca, a stąd już można atakować coś więcej. Przed eliminacjami w Paryżu Polka ma jeszcze w planach występy w zawodach ITF: w Wiesbaden (75) i Saint-Gaudens (100).

Linda wykonała dziś trzeci krok w tym kierunku, zostały jeszcze dwa. Pierwszy set był jednak kuriozalny, bo zawodniczka z Bielska-Białej została przełamana dwukrotnie, a Chinka... aż cztery razy. Czyli w każdym, w którym wprowadzała piłkę do gry. Pierwszych pięć gemów kończyło się wyłącznie przełamaniami, wtedy jednak Klimovicova w końcu utrzymała podanie. A w ósmym gemie uczyniła to po raz drugi - i wygrała seta 6:2.

Jeśli ktoś myślał, że taki set był dziełem przypadku, to się pomylił. Drugi był niemal kalką, z tą różnicą, że teraz Chinka zaczynała grę. I to ona szybko została przełamana, za chwilę stało się to drugi raz. A że Klimovicova wygrała swojego gema, to miała już spory zapas - prowadziła 3:0.

A później doszło do pięciu kolejnych breaków, co dało wynik 5:3 dla Polki. Już wtedy miała meczbola na 6:3, Yuan skończyłaby wówczas mecz bez wygranego włąsnego gema serwisowego. Zdołała jednak triumfować w trzech kolejnych akcjach, dała sobie jeszcze szansę. I miała dwa break pointy na 5:5, ostatnie słowo powiedziała jednak 21-letnia reprezentantka Polski. Wygrała 6:2, 6:4.

W sobotnim półfinale, a ten zacznie się o godz. 13.30, zmierzy się z Fioną Ferro. Będzie faworytką. W drugim półfinale Polina Kudiermietowa zagra z Whitney Osuigwe.

Jakub Rutnicki: Należy zrobić wszystko, by przerwać dramat, który wywołał Radosław Piesiewicz Polsat Sport