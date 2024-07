Thriller ze Świątek, teraz nie będzie powtórki. Bolesne pożegnanie z Paryżem

Niespodzianka na koniec pierwszego dnia zmagań. Kerber pokonała Osakę

Początek drugiego seta okazał się wyrównany. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w siódmym gemie. Znów trafiło ono na korzyść tenisistki z Puszczykowa. Osaka nie zdołała już zareagować na te wydarzenia. Wiara w zwycięstwo ulatywała z każdą akcją i w konsekwencji nie zdobyła już ani jednego gema do końca spotkania. Doszło do niespodzianki - Kerber wygrała 7:5, 6:3 i awansowała do drugiej rundy. Naomi znów szybko pożegnała się z olimpijską rywalizacją, a to oznacza, że tym razem nie dojdzie do jej potyczki z Igą Świątek na paryskiej mączce.