Thriller w Wuhan, półfinalistka US Open na kolanach. Historyczny triumf Magdaleny Fręch

W meczu z Emmą Navarro Magdalena Fręch walczyła nie tylko o awans do 1/8 finału turnieju w Wuhan. Rozpędzona łodzianka stanęła przed szansą na pierwsze w karierze zwycięstwo nad tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA. I zaczęło się dla niej świetnie - wygrała pierwszego seta i była już o krok od historycznego wyniku. Po wyniszczającej batalii trwającej ponad dwie godziny to reprezentantka Polski ostatecznie była górą, wyrzucając za burtę półfinalistkę US Open.