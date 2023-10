Thriller w meczu Ukrainki z Rosjanką. Zwroty akcji, trzy godziny walki

Dodatkowym smaczkiem do pojedynku o najlepszą "8" turnieju był fakt, że jedna tenisistka reprezentowała Ukrainę, a druga - Rosję. Warto jednak podkreślić, że Liudmiła Samsonowa od dłuższego czasu przebywa we Włoszech, ba - w latach 2014-2018 reprezentowała nawet barwy tego kraju. Nie było to zatem typowo ukraińsko-rosyjskie starcie.