Thriller w meczu Rybakiny. Dwa meczbole zmarnowane i szalony tie-break

Jelena Rybakina zaczęła ten mecz znakomicie, bo on natychmiastowego przełamania na 2:0. Ons Jabeur nie dość, że nie potrafiła odpowiedzieć rebreakiem, to w ósmym gemie znów przegrała swój serwis i set zakończył się zwycięstwem Kazaszki 6:2 .

Tunezyjka nie złożyła jednak broni. Wiedziała, że ma jeszcze szansę, aby doprowadzić do remisu i znakomicie ją wykorzystała. Drugiego seta rozpoczęła od przełamania na 1:0, a w piątym gemie powiększyła jeszcze swoją przewagę i wyszła na 4:1. Jelena Rybakina zdołała w tym secie przełamać serwis Ons Jabeur, ale zrobiła to tylko raz, a to nie pozwoliło jej wygrać seta. Odsłona zakończyła się wynikiem 6:4 dla Jabeur i na korcie mieliśmy już remis.