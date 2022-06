Thriller w meczu Linette, ponad trzygodzinna batalia Polki

Oprac.: Jakub Kędzior Tenis

Magda Linette w drugiej rundzie turnieju WTA w Eastbourne wygrała z Alison Riske w trzech setach i awansowała do kolejne fazy rywalizacji. Mecz trwał ponad trzy godziny i obfitował w wiele zwrotów akcji, ale w tie-breaku decydującego seta to Polka lepiej wytrzymała trudy spotkania i to ją będziemy oglądać dalej w tej imprezie.

Zdjęcie Magda Linette / AFP