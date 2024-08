Thriller Polaka na US Open, napisała się piękna historia w debiucie. Dołączył do Hurkacza

Czwartek na kortach w Nowym Jorku stał pod znakiem decydującej rywalizacji o awans do głównej drabinki US Open. Do trzeciej rundy eliminacji dotarli Maks Kaśnikowski i Kamil Majchrzak. Najpierw na korcie pojawił się tenisista z Warszawy. Jego rywalem był Antoine Escoffier. 21-latek ze stolicy naszego kraju znów imponował przez większość spotkania kapitalną grą i w swoim wielkoszlemowym debiucie wywalczył prawo startu w głównym turnieju dzięki wygranej z Francuzem 6:3, 7:6(2).