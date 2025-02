Pierwsze dwa sety były bardzo chaotyczne - doszło do 9 przełamań, a widzowie obejrzeli 13 break pointów, które pojawiały się niemal co chwilę. W otwierającej odsłonie 88. w rankingu WTA Rus miała rezultat 5:3 i własny serwis, ale od tamtej pory przegrała trzy gemy i mogła mieć do siebie pretensje. Odbiła się w drugiej partii - w jej pierwszym gemie serwisowym wywalczyła sześć szans na breaka, co było sygnałem alarmowym dla Golubić. Szwajcarka jednak wychodziła na prowadzenie 2:1, 3:2 i 4:3, ale wtedy odwróciła się sytuacja - to ona nie zachowała zimnej krwi, straciła trzy gemy i na tablicy wyników pojawił się remis.