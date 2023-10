Thriller Aryny Sabalenki. Emocje na korcie puściły. Upomnienie dla Białorusinki

Wejście na szczyt to jedno, ale już utrzymanie się tam to inna kwestia. Białorusinka musi oglądać się za plecy, bo choć Iga Świątek ma ostatnio spore problemy, to jednak nadal jest blisko pozycji liderki. I z całą pewnością nie zamierza odpuszczać rywalce. Białorusinka także deklaruje walkę w każdym turnieju do końca sezonu.