Mirra Andriejewa zaimponowała dobrą formą przed wielkoszlemowym US Open. Dotarła do ćwierćfinału WTA 1000 w Cincinnati, pokonując m.in. Jasmine Paolini. Na etapie najlepszej "8" spotkała się z Igą Świątek i otrzymaliśmy pasjonującą batalię, rozstrzygniętą dopiero w końcówce trzeciego seta. Ostatecznie wygrała Polka, ale musiała się sporo namęczyć, by awansować do półfinał tamtejszej imprezy.