Nie odbędzie się zaliczany do cyklu ATP Challenger Tour turniej BNP Paribas Sopot Open. Dyrektor imprezy Mariusz Fyrstenberg oficjalnie poinformował, że to efekt decyzji tenisowych władz, które ze względu na pandemię koronawirusa odwołały do końca lipca wszystkie zawody.

Wcześniej zawieszenie tenisowych rozgrywek obowiązywało do 13 lipca, ale 15 maja zostały odwołane zaplanowane do końca lipca turnieje ATP i WTA. Najbliższe zawody mają się odbyć 3 sierpnia. Sopocki turniej rozgrywany był na przełomie lipca i sierpnia.

"Z uwagi na niedawną decyzję władz ATP o kolejnym przedłużeniu zawieszenia międzynarodowych rozgrywek, podyktowaną utrzymującym się stanem pandemii na świecie, tegoroczna edycja turnieju tenisowego BNP Paribas Sopot Open nie odbędzie się. Pomimo trudnego czasu, w jakim się wszyscy znaleźliśmy, pozostajemy zdeterminowani i zmotywowani, aby nasz turniej w przyszłym roku zapewnił kibicom jeszcze większą dawkę wrażeń i tenisowych emocji" - poinformował dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg.

Turnieje ATP, sponsorowane głównie przez firmę Prokom, odbywały się na kortach SKT do 2007 roku. To w Sopocie w 2004 roku swój pierwszy triumf, w wieku 18 lat, odniósł Rafael Nadal.