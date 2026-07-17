Tenisowy nokaut w meczu z Chwalińską, powtórka w Atenach. Dwa gemy i koniec

Maja Chwalińska swój kapitalny występ w tegorocznej edycji Roland Garros rozpoczęła od meczu z Alice Rame, w pierwszym meczu kwalifikacji ograła Francuzkę w dwóch setach (6:0, 6:3). Kolejną rywalką Polki również była przedstawicielka gospodarzy, a na korcie po raz kolejny doszło do deklasacji. Nasza reprezentantka triumfowała w starciu z Carole Monnet 6:0, 6:1.

Chwalińska po dotarciu do finału w Paryżu zagrała jeszcze na Wimbledonie, ale jej przygoda z londyńskimi kortami zakończyła się szybko z powodu kontuzji. Kibice Polki wciąż czekają na jej powrót na kort, tymczasem Monnet od pamiętnego starcia w stolicy Francji zdążyła wystąpić już w kilku turniejach.

Notowana obecnie na 205. miejscu w rankingu WTA zawodniczka dotarła do ćwierćfinału challengera w Foggii, tam przegrała z Leyre Romero Gormaz (6:1, 2:6, 1:6), w Londynie w imprezie rangi WTA 500 nie przebrnęła z kolei kwalifikacji, odpadła po porażce 3:6, 4:6 z Donną Vekić. Później oglądaliśmy ją jeszcze w challengerze w Brescii (3:6, 1:6 z Xiyu Wang w drugiej rundzie) i kwalifikacjach do Wimbledonu (porażka z Tatjaną Prozorową w stosunku 2:6, 4:6). Później Francuzka przeniosła się do Aten, gdzie rozgrywany jest turniej WTA 250.

WTA Ateny. Dwa szybkie sety w meczu Barbora Krejcikova - Carole Monnet

24-latka, która reprezentuje Francję, ale urodziła się w ukraińskiej Bajorce, zmagania w Grecji rozpoczęła od pokonania Rebeki Masarovej, ten mecz zwieńczył super tie-break. Moneet w drugiej rundzie trafiła na mistrzynię Wimbledonu z 2024 roku, Barborę Krejcikovą.

Czeszka zaczęła od pewnego zwycięstwa nad Wiktoriją Tomową, a mecz z Monnet zaczęła z małymi problemami, w pierwszym gemie broniła break pointa. Wyszła jednak z opresji, po chwili sama przełamała rywalkę. Francuzka nie składała broni, w trzecim gemie ponownie była o krok od przełamania faworytki i ponownie to Krejcikova była górą.

Dwa kolejne gemy były pokazem mocy w wykonaniu mistrzyni Wimbledonu, która rywalce nie oddała nawet jednego puntu. Przy stanie 5:0 musiała już nieco bardziej się natrudzić, gra toczyła się na równowagi, ale finalnie Krejcikova wygrała 6:0.

Na początku drugiej partii, przy własnym serwisie, Francuzka zapisała na swoim koncie pierwszego gema w meczu. A po chwili poszła za ciosem, wykorzystałą czwartego break pointa i prowadziła z przewagą przełamania. Długo jednak się tą przewagą nie nacieszyła, kolejne gemy padały łupem Krejcikovej, która coraz mocniej zarysowywała swoją przewagę. Aż triumfowała 6:2, a w całym meczu 2:0 (6:0, 6:2). Dla Francuzki to pierwsza tak bolesna porażka od meczu z Chwalińską, do tej pory kończyła przegrane spotkania z conajmniej czterema gemami na koncie.

Rozstawiona z "3" Krejcikova w ćwierćfinale zmierzy się z Qinwen Zheng.





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