Tenisowy nokaut w meczu triumfatorki turnieju WTA. Deklasacja w 62 minuty

Jeszcze do listopada ubiegłego roku największym osiągnięciem w karierze Zeynep Sonmez był triumf w Lublanie, gdzie we wrześniu 2023 roku wygrała turniej WTA 125. Turczynka potwierdziła jednak, że drzemie w niej spory potencjał i bardzo przyzwoicie spisywała się w drugiej połowie poprzedniego sezonu. We wrześniu dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Monastyrze, w październiku w Tokio zagrała w drugiej rundzie, przechodząc najpierw kwalifikacje, a następnie ogrywając dużo wyżej notowaną Magdalenę Fręch.

Sonmez po zmaganiach w Azji przeniosła się do Meksyku i właśnie tam osiągnęła największy sukces w karierze. Nie miała sobie równych w rozgrywanym na przełomie października i listopada turnieju WTA 500, w finale pokonała Ann Li. Tym występem zakończyła jakże udany dla niej sezon.

Na początku 2025 roku 23-latka wróciła do Meridy, ale sukcesu nie powtórzyła, bo już w ćwierćfinale pokonała ją Emma Navarro. Wcześniej po raz pierwszy w karierze zagrała w pierwszej rundzie Australian Open, najlepsze życiowe wyniki notowała także na Wimbledonie (trzecia runda) i podczas US Open (druga runda). Teraz z kolei przebywa w Pekinie, gdzie w imponujący sposób rozpoczęła prestiżowy turniej WTA 1000.

WTA Pekin. Zeynep Sonmez zdeklasowała rywalkę

Notowana obecnie na 82. miejscu w rankingu WTA Turczynka w pierwszej rundzie trafiła na występującą z "dziką kartą" Siiję Wei (183. w rankingu). Niespełna 22-letnia Chinka przed turniejem w Pekinie dotarła do drugiej rundy turnieju WTA 125 w Huzhou, przegrała też pierwszy mecz w Changsha. Wcześniej kwalifikacje do wielkoszlemowego US Open zakończyła na trzeciej rundzie. Teraz z kolei zaliczyła całkowicie nieudany występ.

Wei już w pierwszym gemie została przełamana, przy serwisach rywalki z kolei nie była w stanie jej zaskoczyć. Turczynka zdobywała wiecej punktów po pierwszym serwisie, a w siódmym gemie ponownie przełamała Chinkę. Po chwili z kolei przypieczętowała zwycięstwo 6:2.

Podobnie jak w pierwszej partii, Wei ponownie fatalnie weszła w seta, tracąc podanie. Sama jednak była bliska zaskoczenia rywalki, wypracowała nawet break pointa, ale Sonmez wyszła z opresji. Kolejne gemy toczył się pod jej dyktando, mistrzyni z Meridy bez większych problemów powiększała przewagę, aż wygrała 6:0. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 (6:2, 6:0) i trwał tylko 62 minuty, co tylko pokazuje, z jaką różnicą poziomów mieliśmy do czynienia.

Sonmez w drugiej rundzie zagra z rozstawioną z "10" Clarą Tauson, która "tysięcznik" w Pekinie rozpoczyna właśnie od tego etapu rywalizacji.

