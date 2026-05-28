Tenisowy nokaut w meczu półfinalistki z Rzymu. 63 minuty i koniec marzeń

W środę rozegrano kolejne mecze drugiej rundy Roland Garros w singlu kobiet, awans przypieczętowała m.in. Iga Świątek, która wyeliminowała Sarę Bejlek. Tenisistka z Raszyna w kolejnej rundzie w "polskim" starciu zmierzy się z Magdą Linette - ta pokonała Jelenę Ostapenko. Niestety, na paryskich kortach nie zobaczymy już Magdaleny Fręch, która musiała uznać wyższość Jil Teichmann.

Los Fręch dość nieoczekiwanie podzieliła Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka przegrała z Julią Starodubcewą i pożegnała się z marzeniami o tytule. Około godz. 19 na korcie zaprezentowała się z kolei inna tenisistka, o której ostatnio było głośno, czyli Sorana Cirstea.

Rumunka w grudniu zapowiedziała rozbrat z zawodowym tenisem po sezonie, ale w ostatnim czasie prezentuje się na kortach tak, jakby była w szczytowym momencie kariery, a nie powoli szykowała się do jej zakończenia. Na początku lutego wygrała turniej WTA 250 w Klużu-Napoce, sezon na mączce rozpoczęła od dotarcia do półfinału w Linzu (WTA 500), ten sam etap osiągnęła w Rouen, ale tam wycofała się przed starciem z Veroniką Podrez.

Dużą niespodziankę 36-latka sprawiła w Rzymie, w trzeciej rundzie wyeliminowała liderkę światowego rankingu, czyli Arynę Sabalenkę, jej zwycięski marsz dopiero w półfinale zatrzymała Coco Gauff.

Roland Garros. Szybki koniec meczu Eva Lys - Sorana Cirstea

Cirstea nadzieję na dobry wynik ma także w Paryżu, tutaj najdalej docierała do ćwierćfinału, ale było to w 2009 roku. Teraz Rumunka wielkoszlemowe zmagania na kortach Rolanda Garrosa rozpoczęła od pewnej wygranej nad Ksenią Efremową (6:3, 6:1), w drugiej rundzie w środowy wieczór zmierzyła się z Evą Lys. Niemka ostatnio nie zachwyca, dwa singlowe mecze z rzędu wygrała jeszcze w październiku ubiegłego roku w Tokio, gdzie przedzierała się przez kwalifikacje. A teraz została wręcz "znokautowana" przez Cirsteę.

Mecz rozpoczął się od przegranego gema serwisowego 81. w światowym rankingu Lys, która szybko odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Cirstea (18. w rankingu) słabo weszła w mecz, wydawało się, że możemy być świadkami sensacji. Niemka prowadziła już bowiem 3:1. Później doszło jednak do całkowitego zwrotu akcji, Cirstea zaczęła seryjnie wygrywać gemy, a zwycięstwo w secie zwieńczyła przełamaniem rywalki bez straty punktu (6:3).

Rozpędzona półfinalistka turnieju w Rzymie kapitalnie prezentowała się w drugim secie, w pierwszych czterech gemach straciła zaledwie cztery punkty. Przy stanie 4:0 i własnym serwisie napotkała większy opór, ale nawet nie musiała bronić break pointa. Pewnie zmierzała po zwycięstwo, które przypieczętowała po zaledwie 63 minutach gry. Rumunka triumfowała 6:3, 6:0, w trzeciej rundzie zagra z Solaną Sierrą, która wyeliminowała rozstawioną Jasmine Paolini.





