Tenisowa rodzina w żałobie. Wychowywała trójkę dzieci

Michaił Jużny najlepsze wyniki w tenisie osiągał na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. W 2001 roku reprezentant Rosji awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Z kolei w 2004 roku Jużny zagrał na igrzyskach olimpijskich w Atenach. Tam udało mu się wywalczyć awans do ćwierćfinału gry pojedynczej. Cztery lata później zameldował się na ósmym miejscu w rankingu ATP, co jest jego najwyższym wynikiem w karierze.