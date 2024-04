Tenisowa legenda o Idze Świątek. Pochwały, ale też mała uszczypliwość

Swietłana Kuzniecowa to jedna z najlepszych w historii tenisistek z Rosji. Na swoim koncie ma dwa wielkoszlemowe triumfy w singlu. Wygrywała Roland Garros i US Open. Triumfowała dokładnie w tych samych turniejach, co Iga Świątek. Właśnie Polce poświęciła ona trochę miejsca w obszernym wywiadzie dla Sports.ru.