Tenisowa gwiazda złamała prawo? To ją może wykluczyć ze sportu!

Sprawa dotyczy pozyskiwania certyfikatów o przejściu szczepienia, czyli uzyskaniu tzw. "zielonych przepustek", które umożliwiały wjazd do niektórych krajów. Z powodu braku szczepień i prób obejścia tego wymogu, z Australian Open wykluczony został w tym roku Novak Djoković, który nie mógł też zagrać w cyklu turniejów w Ameryce, m.in. w US Open. Wiele wskazuje na to, że włoska tenisistka znalazła inny sposób na obejście wszelkich rygorów. Tyle że nie były one zgodne z prawem.

Znana włoska tenisistka na liście pacjentów nieuczciwych lekarzy

Włoska policja dotarła bowiem kilkanaście miesięcy temu do lekarzy z Vicenzy: Danieli Grillone Tecioiu i i Ericha Volkera Goepela, a także partnera Tecioiu - Andrei Giacoppo. Mimo że, jak podały włoskie media, należeli do grona tzw. lekarzy antyszczepionkowych, na potęgę wystawiali "zielone przepustki". Dla sportowców czy artystów, a więc ludzi często podróżujących do innych krajów, miały one ogromne znaczenie.

Śledztwo skierowane było jednak w kierunku wydawania certyfikatów bez dokonywania tych szczepień. Dzięki telefonicznym podsłuchom, policji udało się uwiarygodnić zarzuty, lekarze zostali kilka miesięcy temu aresztowani. Z kolei "Il Giornale di Vicenza" podało, że na liście pacjentów dr Danieli Grillone Tecioiu znaleziono nazwisko m.in. Camili Giorgi, ale także i znanej we Włoszech piosenkarki Madame.

Już po wybuchu pandemii Camila Giorgi wygrała swój najważniejszy turniej

Jeśli śledztwo udowodni, że tenisistka nielegalnie uzyskała certyfikat o przejściu szczepień, by go później wykorzystać do zagranicznych startów, może to znacznie utrudnić Giorgi kontynuowanie kariery. Zdaniem włoskich mediów o całej sprawie policja poinformowała już włoską federację, ale zapewne trafi ona też do Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA). Jeśli zawodniczce oficjalnie zostaną postawione zarzuty, prawdopodobne jest zawieszenie jej w prawach startów.

Magdalena Fręch - Camila Giorgi 2:0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Można spodziewać się też odpowiedzi ze strony krajów, które wymagały legalnych certyfikatów uprawniających do wjazdu, m.in. Australii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. W 2021 roku w Montrealu Giorgi odniosła swój największy sukces w karierze, wygrała turniej WTA 1000, pokonując po drodze Petrę Kvitovą, Jessicę Pegulę czy Coco Gauff, a w finale Karolínę Plíškovą.