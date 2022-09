Tenisowa gwiazda na temat wykorzystania zawodniczek. "Tego będzie więcej"

Adwokat Pierre'a Bouteyre'a powiedział agencji AFP, że jego klient "uznaje, że związek miał miejsce, ale zaprzecza wszelkiemu przymusowi.

"To bardzo drażliwy temat. Nie usłyszysz o takich sytuacjach, dopóki tenisistki nie zdecydują się o nich opowiedzieć. Zdarza się to jednak bardzo często podczas touru" - przyznała Azarenka, która jest radzie zawodniczej przy WTA.

"Naszym zadaniem jest lepsza ochrona tenisistek. Dla rady zawodniczej jest to praktycznie temat numer jeden. Widzimy bowiem, jak te młode, wrażliwe kobiety są wykorzystywane w różnych sytuacjach. To naprawdę smutne i mocno mnie dotyka. Gdybym miała córkę, zastanawiałbym się, czy ma grać w tenisa, bo to byłby dla mnie bardzo duży problem" - dodała Białorusinka.

Tenis. Pam Shriver też o tym mówiła

Pam Shriver, 22-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w deblu, przyznała na łamach BBC, że chce zobaczyć bezpieczniejsze relacje w tenisie na linii trener-zawodniczka, po tym, jak ujawniła, iż była w "nieodpowiednim i szkodliwym" związku z jej byłym trenerem Donem Candym.

"Ostatnio wyszła na jaw sprawa z Fioną Ferro. Nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Wszystko, co można zrobić, to okazać wsparcie tej osobie, zapytać: co mogę zrobić? jak mogę pomóc? Podziwiam ją za odwagę. Mam nadzieję, że z tej sytuacji wyjdzie silniejsza i jej kariera tenisowa nie zostanie zrujnowana. To bardzo ciężki temat, ale takich rzeczy będzie wychodzić więcej" - stwierdziła Azarenka, dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.