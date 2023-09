Tenisistka zaskoczyła. Odmówiła pomeczowego wywiadu. Miała ważny powód

Maria Sakkari w znakomitym stylu zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Tokio. Greczynka w ⅛ finału nie dała żadnych szans reprezentantce gospodarzy, pokonując Misaki Doi 6:3, 6:1. Więcej emocji wywołał jednak nie sam mecz, a to, co wydarzyło się po nim. Szósta rakieta świata bowiem… odmówiła pomeczowego wywiadu. Gdy tylko chwyciła za mikrofon, zwróciła się do Japonki.