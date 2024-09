Tenisistka z polskimi korzeniami pisze historię. Nikt wcześniej tego nie zrobił

Jasmine Paolini rozgrywa sezon życia i co do tego nikt nie ma choćby najmniejszych wątpliwości. Zawodniczka z polskimi korzeniami w sobotni wieczór zameldowała się w czwartej rundzie US Open i jeszcze przed zakończeniem turnieju w Nowym Jorku przeszła do historii włoskiego tenisa. Dobre wieści dotarły do sportsmenki już na korcie. Ta początkowo nie potrafiła wytłumaczyć powodów tak świetnej tegorocznej dyspozycji.