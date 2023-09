Tenisistka wróciła do Odessy, przeżyła rosyjski atak. "Byłam przerażona"

Cztery tygodnie temu oglądaliśmy Marynę Zanevską na kortach w Nowym Jorku, gdzie zakończyła swoją sportową karierę. Belgijska tenisistka, która do 2016 roku reprezentowała barwy Ukrainy, była zmuszona do podjęcia takiej decyzji ze względu na swoje problemy zdrowotne. Teraz zdecydowała się na powrót do rodziny w Odessie. Dzisiaj w swoich mediach społecznościowym podzieliła się strasznym przeżyciem, jakiego doświadczyła po powrocie do miejsca, skąd pochodzi.