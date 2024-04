Tenisistka mocno "podpadła" Rosjanom. Teraz ujawnia brutalną prawdę 

W przeciwieństwie do innych dyscyplin, tenisistki pochodzące z Rosji mogą rywalizować w zawodach międzynarodowych. Daria Kasatkina jest obecnie jedną z najlepszych sportsmenek w kraju. W światowym rankingu WTA zajmuje 11. miejsce i wykorzystuje swoją rozpoznawalność do nagłośnienia ważnych spraw. 26-latka swego czasu publicznie wyraziła swój sprzeciw wobec toczącej się wojny w Ukrainie.

"Chcę mieć do siebie szacunek, gdy patrzę w lustro. Jeśli bycie dobrym człowiekiem oznacza, że muszę poświęcić swój dom, to jest to mój wybór. Potępienie wojny było dla mnie dużym ryzykiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że moi rodzice wciąż tam są. Nie mogłam jednak milczeć i uważać, że wszystko jest w porządku" - wyznała Kasatkina w wywiadzie dla "The Sunday Times".