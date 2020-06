Tenisistka Maja Chwalińska ogłosiła, że po 12 latach zakończyła współpracę z trenerem Pawłem Kałużą. 18-letnia zawodniczka, której szkoleniowcem będzie teraz Czech Jaroslav Machovsky, przenosi także bazę treningową z rodzimej Dąbrowy Górniczej do Bielska-Białej.

Chwalińska w pierwszej kolejności w czwartkowym wpisie na Facebooku pochwaliła się swoimi kibicom, że egzamin maturalny ma już za sobą. Następnie poinformowała o rozstaniu z Kałużą.

"Chciałabym mu bardzo podziękować za wszystko, co dla mnie zrobił. Trafiłam do tenisa przez przypadek, właśnie dzięki trenerowi, który jeździł po szkołach i zachęcał pierwszoklasistów do przyjścia na nabór. Okazał się cierpliwym człowiekiem, który spokojnie i wszechstronnie budował moją karierę oraz umiejętnie sterował procesem szkolenia" - podkreśliła.

Chwalińska zajmuje 226. miejsce w rankingu WTA. W poprzednim sezonie wygrała trzy turnieje ITF rozgrywane w Polsce. Na koncie ma występy w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa oraz sukcesy w kategoriach młodzieżowych. W 2017 roku wraz z Igą Świątek dotarła do finału debla w juniorskiej rywalizacji wielkoszlemowego Australian Open. Teraz podkreśliła duży wkład Kałuży w jej dotychczasowe wyniki.