Tenisistka dotkliwie poparzona. Ostatnie ostrzeżenie z Australii. "To nie żart"

"Australijskie słońce to nie żart" - tak brzmi podpis pod zdjęcie, które w sieci szybko stało się viralem. Zamieściła je na Instagramie meksykańska tenisistka Renata Zarazua. Widok spalonych pleców boli od samego patrzenia.

Podczas gdy w Polsce leży gruba warstwa śniegu, a temperatury w ostatnich dniach spadały nawet do minus 20 stopni Celsjusza, na antypodach z nieba leje się żar.

Ekstremalne upały w Australii. Ostrzeżenie przed wielkoszlemową batalią w Melbourne

Zarazua to obecnie 84. rakieta świata. W ramach przygotowań do Australian Open brała udział w turnieju WTA 250 Hobart. Dotkliwie poparzona przez słońce odpadła już w 1/8 finału, ulegając 1:6,2:6 Amerykance Ivie Jovic.

Meksykanka nie jest w tenisowym światku postacią anonimową. W I rundzie ubiegłorocznego US Open wyrzuciła za burtę Madison Keys. To pokazuje, że mamy do czynienia z zawodniczką, która może nawiązać równorzędną walkę również z rywalkami z czołowej "10" światowego rankingu.

W poprzedniej edycji AO Zarazua skończyła zmagania na II rundzie, ulegając Jasmine Paolini.

W Melbourne trwają już pojedynki kwalifikacyjne. Spotkania rozpisane w głównej drabince turnieju rozpoczynają się w najbliższa niedzielę. Iga Świątek przystąpi do turnieju rozstawiona z numerem drugim. Prognozy na przyszły tydzień przewidują skwar z temperaturą do 35 stopni Celsjusza.

