Tenisistka bojkotuje turnieje w Chinach. „Wierna swoim przekonaniom”

"Pozostając wierna swoim przekonaniom i dbając o swoje zdrowie, zdecydowałam, że w tym roku nie zagram w Chinach. Sezon wznowię w październiku. Do zobaczenia, wszystkim" - napisała na swoim profilu Alizé Cornet. W rankingu WTA zajmuje obecnie 99. miejsce. W Polsce znana jest głownie z tego, że to ona przerwała wspaniałą serię 37 meczów bez porażki.

Chiny wciąż nie dają znaku, co się dzieje z Peng Shuai

Wydźwięk wpisu jest oczywisty. Francuzka nie chce grać w Chinach, kraju, który do dziś nie wyjaśnił światu co się dzieje z tenisistką Peng Shuai.

Los tej byłej mistrzyni Wimbledonu i Roland Garrosa w deblu jest nieznany. Chinka nie startuje w żadnych turniejach, nie wyjeżdża z kraju. Chińskie władze od igrzysk olimpijskich w Pekinie (luty 2022) zapewniają, że Peng Shuai jest wolna i może robić, co chce, ale cywilizowany świat nie wierzy w te zapewnienia.

Śledziłam z niepokojem, co się w jej sprawie dzieje i kiedy zapanowało milczenie, powiedziałam sobie: "Nikt nie reaguje! Trzeba coś powiedzieć. Jeżeli nikt nic nie mówi, to ja powiem

Cornet zareagowała jako pierwsza

Cornet była pierwszą tenisistką, która wstawiła się za Peng Shuai. "Dlaczego? Bo jestem o nią zaniepokojona. Od początku kariery spotykałam ją na kortach. Jeżeli z nią grałam, to była po prostu dla mnie koleżanka z pracy. Śledziłam z niepokojem, co się w jej sprawie dzieje i kiedy zapanowało milczenie, powiedziałam sobie: "Nikt nie reaguje! Trzeba coś powiedzieć. Jeżeli nikt nic nie mówi, to ja powiem" - tłumaczyła tenisistka w rozmowie z "L’Equipe".