Tenisista tłumaczy się z ataku na rywala. Wszystko przez słowne ataki?

Niedawno do sieci trafiło nagranie z końca juniorskiego spotkania ITF w Ghanie. To właśnie podczas momentu na podanie sobie dłoni, Michael Kouame najpierw podał dłoń rywalowi, a później mocno go spoliczkował. Teraz tłumaczy się z kontrowersyjnego zachowania.

