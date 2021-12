Pod koniec listopada dyrektor Australian Open Craig Tiley ogłosił, że w zawodach będą mogły wziąć udział jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Łączy się to m.in. z różnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd w Canberrze.

Decyzja ta wywołała spore poruszenie w środowisku tenisowym - przez długi czas nie było wiadomo chociażby czy w Australii zobaczymy Novaka Djokovicia. Słynny Serb przez dłuższy czas nie chciał deklarować, czy przyjął szczepionkę przeciwko koronawirusowi i jego udział w wielkoszlemowym współzawodnictwie stawał jeszcze do niedawna pod znakiem zapytania. Koniec końców "Djoko" ma pojawić się na korcie - na pewno zabraknie na nim jednak Francuza Pierre-Huguesa Herberta.



Pierre-Hughes Herbert nie wystąpi na Australian Open. Oficjalna deklaracja

Gracz w wypowiedzi dla dziennika "l'Alsace" stwierdził, że "osobiście nie jest zaszczepiony, a wyjazd do Australii nie był dla niego opcją". Jest to więc pierwszy przypadek, gdy zawodnik oficjalnie stwierdził, że nie przyjął preparatu z powodu osobistego wyboru, a nie przeciwwskazań medycznych i w związku z tym rezygnuje z gry w AO.



Herbert zadecydował, że woli zdobywać punkty w innych zawodach. "Istnieje nie tylko Australia. Mamy Stany Zjednoczone, Austrię... to dość złożony temat" - stwierdził w wywiadzie.



"Nie wiem, jak długo to wszystko potrwa i nie wiem, czy da radę dziś być tenisistą bez szczepień" - skwitował Francuz.



Australian Open. Pierre-Hughes Herbert mógłby pokazać się z dobrej strony w deblu

Zajmujący obecnie 110. pozycję w indywidualnym rankingu ATP Herbert nie należał co prawda do faworytów Australian Open w grze pojedynczej, za to mógł sporo zwojować w deblu wraz ze swoim partnerem z kortu, Nicolasem Mahutem. Para ta w ostatnim czasie wygrała m.in. turniej Finals w Turynie i tegorocznego Rolanda Garrosa.



Australian Open zostanie rozegrane w dniach 17-30 stycznia 2022 r. Mecze będą odbywać się na nawierzchni twardej.

