Tenis. Zaważył drugi set. Linette i Pera odpadły z WTA Cincinnati

Na początek zmagań w deblowej rywalizacji w turnieju WTA w Cincinnati Magda Linette wraz z Amerykanką chorwackiego pochodzenia Bernardą Perą zmierzyły się z wymagającymi rywalkami, czyli australijsko-chińskim duetem: Samanthą Stosur i Shuai Zhang. Jednak to Polka i Amerykanka wygrały pierwszego seta, 6-4.



W drugiej partii wiele wskazywało na to, że polsko-amerykański duet ma kontrolę nad tym spotkaniem, prowadziły już 3-0. Jednak końcówka drugiego seta należała do doświadczonej Stosur i Zhang. Ewidentnie fakt, że wypuściły tę partię z rąk podłamał Linette i Perę. W efekcie ostatecznie w super tie-breaku to para Stosur i Zhang zapewniła sobie zwycięstwo.

Wynik:



Linette / Pera - Stosur / Zhang 6-4, 4-6, 4-10