Tenis. Zakończył się IV Ogólnopolski Turniej Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości

IV Ogólnopolski Turniej Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości, to ciekawy sposób na aktywizację sportową seniorów i możliwość aktywnego spędzenia święta 11 listopada na korcie.

- Od samego początku przyświecała nam idea świętowania odzyskania niepodległości w przyjemnej atmosferze i wśród pasjonatów tenisa. Sama koncepcja turnieju opiera się natomiast na dążeniu aktywizacji sportowej seniorów, także tych 60+. Ważne jest, że od pierwszej edycji możemy liczyć na wsparcie finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych". Chociaż imprezę organizują dziennikarze, to w rywalizacji udział biorą również architekci, lekarze, prywatni przedsiębiorcy, prawnicy, bankowcy oraz zaproszeni goście, a wśród nich byli sportowcy czy aktorzy - tłumaczy prezes Tenisowo-Narciarskiego Klubu Dziennikarzy Media Tomasz Barański.

Rywalizacja na kortach twardych w hali WKT Mera Warszawa toczyła się przez trzy dni (9-11 listopada) w grze podwójnej mężczyzn w kategoriach +90 i +110 oraz grze mieszanej +80, z założeniem, że młodszy zawodnik lub zawodniczka w parze musi mieć ukończone 35 lat (nie można startować jednocześnie w deblu i mikście). Po meczach w grupach najlepsze pary przeszły do fazy pucharowej, rozgrywanej od 1/4 finału.

- To świetny pomysł na imprezę dla ludzi w moim wieku i nieco starszych. Regulamin gwarantuje, że na kort nie wyjdzie dwóch juniorów przeciwko dwóm seniorom, których gładziutko ograją 6:0, 6:0 dzięki znacznej różnicy wieku. Na dodatek powiększającą się co roku liczbę uczestników przyciąga fakt, że w pierwszej fazie gramy w grupach, więc każdy ma pewność, że nie zakończy gry po jednym meczu. Na dodatek jest to okazja, żeby spotkać dawno niewidzianych znajomych i w miłym gronie uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości - uważa 67-letni Andrzej Supron, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w zapasach.

Obecny prezes Polskiego Związku Zapasów zakończył w ćwierćfinale udział w grze podwójnej +110, a w tej kategorii najlepsi okazali się Alex Kosman i Rafał Sitarz. W deblu +90 zwyciężyli Tomasz Barański i Sławomir Mróz, a w mikście +80 triumfowali Alicja Kiera i Grzegorz Laskowski.

W sobotnie popołudnie, w przeddzień Dnia Niepodległości, w klubowej kawiarence zrobiło się sentymentalnie i historycznie, Wszystko za sprawą wieczoru autorskiego Zbigniewa Chmielewskiego, zdradzającego uczestnikom turnieju i zaproszonym gościom pojedyncze wątki swojej książki "Kroniki polskiego tenisa 1901-2018".

- Tytuł mógłby sugerować, że to jest typowy kronikarski zapis historii polskiego tenisa, ale tak nie jest. To zapis szerszego tła społecznego, towarzyszącego powstaniu i rozwojowi tej dyscypliny sportu w Polsce na przestrzeni ponad 100 lat, od pierwszych turniejów w kraju, rozgrywanych tu w Warszawie, w Dolinie Szwajcarskiej położonej w okolice Łazienek Królewskich. Klamrą zamykającą jest natomiast październik ubiegłego roku, czyli moment zakończenia kariery przez Agnieszkę Radwańską, która jako druga Polka w historii, po Jadwidze Jędrzejowskiej, była o krok od wygrania Wimbledonu. Udało mi się też dotrzeć do odtajnionych w ostatnich latach akt IPN-u oraz MON-u, rozjaśniających wiele spraw dotyczących karier takich świetnych tenisistów, jak Adam Baworowski, Ignacy Matuszewski czy Aleksander Olchowicz - opowiadał redaktor Chmielewski.

Książkę wydało stowarzyszenie Media, przy wsparciu finansowym ministra sportu, w ramach serii historycznej, w której ukazały się wcześniej także pozycje "Sportowcy w walce o niepodległość 1918-1945" czy "Rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz i jego żołnierze", tego samego autora.

Wyniki finałów IV Ogólnopolskiego Turnieju Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości:

gra podwójna - kat. +90

Tomasz Barański, Sławomir Mróz - Andrzej Kamiński, Cezary Pytel 6:3, 6:2

gra podwójna - kat. +110

Alex Kosman, Rafał Sitarz - Jerzy Pawłowski, Piotr Masiak 7:6 (7-4), 7:6 (7-1)

gra mieszana - kat. +80

Alicja Kiera, Grzegorz Laskowski - Anna Majewska, Dariusz Lewandowski 2:6, 6:4, 10-7