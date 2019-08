Tenis. WTA Toronto. Iga Świątek przegrała z Naomi Osaką

Dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych i była liderka rankingu WTA Japonka Naomi Osaka pokonała Igę Świątek 7:6, 6:4 w III rundzie Rogers Cup w Toronto. Mecz był bardzo zacięty, Polka miała dwie piłki setowe.

Gdy po zakończeniu trwającego blisko dwie godziny pojedynku zawodniczki stanęły przy siatce, dziękując sobie za grę, ucięły dłuższą pogawędkę. Wymieniły się nie tylko uwagami, ale i uśmiechami. - Powiedziałam, że zagrała świetny mecz i że jesteśmy pod wieloma względami podobne - mówiła o przebiegu tej rozmowy Osaka. - Nie spodziewałam się, że będzie grała aż tak agresywnie i skutecznie - mówiła także Japonka.

Komplementy dla Świątek były całkowicie zasłużone. 18-letnia zawodniczka z Warszawy dotrzymywała kroku utytułowanej rywalce. W pierwszym secie była bliska wygranej. Po przełamaniu serwisu Osaki prowadziła 4:2, ale Japonka właśnie w takich momentach pokazywała swój kunszt i udowadniała co znaczy doświadczenie, szybko odrabiając stratę.

W tej fazie meczu Świątek postraszyła jeszcze dwukrotnie byłą liderkę rankingu. Warszawianka miała dwie piłki setowe. Pierwszą, przy stanie meczu 5:4. Wtedy Osaka obroniła się serwisem. Podanie była największym atutem Japonki w całym spotkaniu (miała dziewięć asów). Udowodniła to chwilę potem, gdy Polka prowadziła 6:5 i znów miała setbola. As serwisowy w wykonaniu Osaki dał jej wyrównanie. Wkrótce rozstawiona z dwójką zawodniczka doprowadziła do tie-breaku.

W tej tenisowej dogrywce mecz toczył się od początku pod dyktando zwyciężczyni tegorocznego Australian Open. Polka popełniała zbyt dużo niewymuszonych błędów.

W drugim secie Osaka kontrolowała sytuację na korcie. Pierwszy raz przełamała Świątek, wychodząc na prowadzenie 3:1. Polka odrobiła straty, grała znów dobrze, jak równy z równym. Dosyć łatwo uległa jednak w ostatnim gemie spotkania, nie zdobywając nawet punktu.

Był to bardzo dobry mecz i cały turniej w wykonaniu Świątek. Przeszła kwalifikacje, w drugiej rundzie pokonała Carolinę Woźniacką, bez kompleksów zagrała z Naomi Osaką. W najnowszym rankingu WTA znajdzie się w okolicy 55. miejsca. Turniejem w Toronto tenisistka ze stolicy wykonała kolejny duży krok naprzód w swojej karierze.

Olgierd Kwiatkowski

III runda gry pojedynczej Rogers Cup (pula nagród 2,83 mln dol.):

Naomi Osaka (Japonia, 2) - Iga Świątek 7:6 (4), 6:4.