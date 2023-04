Tenis wraca do Chin. Iga Świątek może tam jednak nie zagrać. "Są problemy do rozwiązania"

Jak donosi agencja Reuters, Międzynarodowa Federacja Tenisowa podjęła decyzję o powrocie turniejów do Chin. W ostatnich latach były one odwoływane z powodu pandemii koronawirusa. Nie jest jednak pewne, czy do tego przychylą się władze WTA. Jeśli nie, to Igi Świątek i innych zawodniczek nie zobaczymy na kortach w Szanghaju czy Pekinie.