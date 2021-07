24-latek jak burza przeszedł przez pierwsze fazy turnieju na Wyspach, nie tracąc ani jednego seta. W poniedziałek czeka go jednak nie lada wyzwanie - starcie z Miedwiediewem. Rosjanin to wicelider rankingu, jednak bliższe przyjrzenie się jego występom w Wimbledonie pokazuje, iż na kortach tych nie czuje się najlepiej. Dość powiedzieć, że nigdy dotąd nie zaszedł dalej, niż do trzeciej rundy.

Szansę dla naszego zawodnika widzi Wojciech Fibak. - Myślę, że Hubert może im sprawić niezły prezent - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", mając na myśli organizatorów turnieju, którzy "wyrugowali" spotkanie na mniej eksponowany kort numer dwa, oddając centralny we władanie Rogera Federera i Novaka Djokovicia, którzy w poniedziałek rozegrają na nim swoje mecze czwartej rundy. - Rosjanin żeby pokonać Huberta, musi zagrać rewelacyjnie i genialnie. Do zwycięstwa Polaka wystarczy to, żeby grał tak, jak do tej pory - dodał.



Co ciekawe, nasz były znakomity tenisista uważa również, że jeżeli Hurkacz odprawi Miedwiediewa, w kolejnej rundzie upora się także z potencjalnym rywalem, czyli... Federerem. Jak sądzi, "to może być polski Wimbledon".



Spotkanie Hurkacza z Miedwiediewem będzie trzecim meczem na korcie drugim. Rozpocznie się zapewne około 15:30. Relacja "na żywo" na stronach SportInteria.



TC

Zdjęcie Hubert Hurkacz /PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA /PAP