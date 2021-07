Polak, który jak burza przeszedł przez dwie pierwsze rundy (nie stracił w nich ani jednego seta), w starciu numer cztery mierzył się z Daniłem Miedwiediewem. Po trwającym... dwa dni (został przerwany z powodu deszczu) spotkaniu pokonał go 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3 i zameldował się w najlepszej ósemce imprezy.

Tam los skojarzył go z żywą legendą tenisa, Rogerem Federerem. Hurkacz sprawił kolejną sensację, rozbijając Szwajcara w trzech setach 6:3, 7:6, 6:0, wdzierając się w wielkim stylu do półfinału. Tu jednak czeka go bardzo trudne zadanie - Berrettini spisuje się bowiem równie dobrze.



Zgodnie z planem gier, opublikowanym przez organizatorów, spotkanie rozegrane zostanie na korcie centralnym i będzie pierwszym z półfinałów. Rozpocznie się o 14:30. Bezpośrednio po nim zmierzą się Novak Djoković i Denis Shapovalov, walczący o drugie miejsce w finale.



