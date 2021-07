Tenis. Wimbledon. Szwajcarskie media: Roger Federer opuszcza Londyn pełen pytań i wątpliwości

"Federer odpada w trzech setach. To nie był dobry dzień Rogera, ale wielki Huberta Hurkacza, który 6:3, 7:6, 6:0 wygonił króla trawy z jego królestwa i po raz pierwszy jest w półfinale Wielkiego Szlema" - napisał dziennik "Blick".

"Koniec marzeń o dziewiątym tytule" - dodano w internetowym wydaniu gazety, nawiązując do ośmiu zwycięstw słynnego Szwajcara na londyńskiej trawie.

"Jeśli okazałoby się, że był to jego ostatni występ na +świętej trawie+, to było to pożegnanie niegodne wielkiego mistrza" - podsumowano.

Z kolei portal sport.ch ocenił, że popełniający błędy Federer był bez szans w pojedynku z Hurkaczem.

"Federer zwija żagle po meczu z silnym Polakiem. Wynik jest brutalny - bezdyskusyjna porażka w niecałe dwie godziny" - konstatuje portal, podkreślając, że szwajcarski tenisista ani przez moment środowego meczu nie grał tak, by mieć szanse na zwycięstwo.

Zwrócono też uwagę na historyczny moment - po raz pierwszy w swoich 119 meczach w Wimbledonie Federer przegrał seta do zera.

Gazeta "Neue Zuercher Zeitung" podkreśliła, że porażka z Hurkaczem to coś więcej niż przegrany mecz. "Federer opuszcza Londyn pełen pytań i wątpliwości, nie wygrywając w ćwierćfinale żadnego seta" - napisano.

"Druzgocąca porażka. Sprawa kontynuowania kariery pozostaje otwarta. Dopóki nie zrezygnuje oficjalnie, wszystko jest możliwe" - wskazał dziennik.

Federer, który w sierpniu skończy 40 lat, 20-krotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych. 16 lat młodszy Polak po raz pierwszy dotarł do półfinału imprezy tej rangi.