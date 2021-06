Żuk (170. ATP) debiutuje na kortach trawiastych. 22-letni tenisista z Nowego Dworu Mazowieckiego w I rundzie będzie miał za przeciwnika Lukasa Rosola (205. ATP). Z Czechem grał dwukrotnie w challengerach - raz wygrał, raz przegrał. Rosol dobrze wspomina występy na Wimbledonie. W 2012 roku pokonał w tym turnieju Rafaela Nadala. Początek spotkania Żuk - Rosol o godzinie 12.

W przypadku zwycięstwa, Żuk w II rundzie zagrałby ze zwycięzcą spotkania Denis Kudla (118. ATP) - Andrea Pellegrino (218. ATP). Potencjalnym rywalem młodego Polaka w III rundzie może być Ivo Karlović (obecnie 190. ATP).



Wieczorem swój mecz zagra Kamil Majchrzak (105. ATP). Piotrkowianin bardzo udanie zaprezentował się w minionym tygodniu w Nottingham. Przegrał jednak w finale challengera z Aleksem Boltem. Gdyby wygrał z Australijczykiem, miałby miejsce w turnieju głównym Wimbledonu dzięki "dzikiej karcie".

Mimo że Majchrzak jest rozstawiony w eliminacjach z "jedynką" czeka go bardzo trudne zadanie. W I rundzie zagra z doświadczonym Niemcem Yannickiem Madenem (243. ATP). Potem ewentualnie może mieć za przeciwników: Guido Andreozziego (200. ATP), Robina Haase (209. ATP), Juana Manuela Cerundolo (141. ATP).

Panie przystąpią do meczów eliminacji we wtorek. Losowanie odbędzie się jeszcze dziś. O awans do turnieju głównego zagrają aż cztery reprezentantki Polski: Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Urszula Radwańska.

Turniej główny Wimbledonu rozpoczyna się w poniedziałek 28 czerwca. W grze pojedynczej pewne udziału są: Iga Świątek i Magda Linette, a u panów Hubert Hurkacz.

Zdjęcie Kamil Majchrzak / AFP