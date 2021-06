Półfinalistka poprzedniej edycji, pokonała teraz na otwarcie Belgijkę Alison Van Uytvanck 6:3, 2:6, 6:3.

Zajmująca 44. miejsce na światowej liście Linette awans do drugiego etapu londyńskiego turnieju wywalczyła nieco wcześniej, wygrywając z Amerykanką Amandą Anisimovą 2:6, 6:3, 6:1.

Ze Switoliną poznanianka zmierzyła się dotychczas dwukrotnie i oba te zacięte, ale dwusetowe spotkania przegrała. Toczyły się one na kortach ziemnych - w trzeciej rundzie French Open 2017 i w 1/8 finału ubiegłorocznych zawodów WTA w Strasburgu. Teraz po raz pierwszy będą grać na trawiastej nawierzchni.

Niespełna 27-letnia Ukrainka to dwukrotna półfinalistka wielkoszlemowa. Poza poprzednią edycją Wimbledonu sprzed dwóch lat (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii COVID-19) dotarła do tego etapu także w US Open 2019.

Będąca piątą rakietą świata zawodniczka z Odessy ma też w dorobku 15 wygranych turniejów WTA.