Tenis. Wimbledon. Hubert Hurkacz może napisać historię

Postawa Hurkacza na trawiastych kortach w stolicy Anglii zadziwia ekspertów. Polak przez pierwsze trzy rundy przeszedł jak burza, nie przegrywając ani jednego seta. W czwartek los skojarzył go z wiceliderem rankingu, Daniłem Miedwiediewem, którego nasz rodak odprawił po... trwającym dwa dni pojedynku, który został przerwany z powodu deszczu.

W ćwierćfinale na 24-latka czekała prawdziwa legenda tenisa - Roger Federer, jeden z najwybitniejszych zawodników w dziejach. Sensacyjnie, nie zdołał on wygrać nawet jednego seta. Hurkacz w brawurowym stylu wdarł się do półfinału i stoi przed szansą na to, by stać się pierwszym zawodnikiem z naszego kraju, który zagra w meczu finałowym.



Jednocześnie, dzięki awansowi do najlepszej czwórki przesunie się w rankingu ATP na co najmniej jedenaste miejsce, zbliżając się do najlepszego Polaka w historii - Wojciecha Fibaka. Ten w czerwcu 1977 roku notowany był na dziesiątej pozycji. Hurkacz może poprawić to osiągnięcie. Już awans do finału być może da mu dziesiątą lokatę (przy założeniu, że grający w drugim półfinale Denis Shapovalov przegra z Novakiem Djokoviciem). Ewentualny triumf w turnieju pozwoli przesunąć się na dziewiąte miejsce i wyprzedzić... Rogera Federera.



Spotkanie Mateo Berrettini - Hubert Hurkacz rozegrane zostanie w piątek o 14:30. Transmisja w Polsacie Sport i IplaTV.



TC

Reklama

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Zdjęcie Hubert Hurkacz /PAP/EPA/NEIL HALL /PAP